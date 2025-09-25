O programa Mais Contigo, de prevenção do suicídio nas escolas, detetou que 41% dos mais de 16 mil alunos avaliados no último ano letivo em todo o país, apresentam sintomatologia depressiva ligeira e 26,5% sintomas moderados ou graves.

Os resultados da intervenção efetuada em 2024-2025 por profissionais de saúde e agentes educativos em todo o país foram divulgados, na quarta-feira, na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC), instituição copromotora deste programa nacional, que tem a Direção-Geral da Saúde (DGS) como entidade parceira.

De acordo com os dados da equipa coordenadora nacional, enviados em comunicado à agência Lusa, 2.069 adolescentes encontravam-se em risco de adotar um comportamento suicidário, sendo 70,6% raparigas.

O coordenador do programa Mais Contigo, José Carlos Santos, docente da Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra, salientou que se mantêm “maiores vulnerabilidades nas jovens, quando comparadas com os rapazes”.

O especialista em saúde mental referiu que, à semelhança de anos anteriores, no final da intervenção foi possível diminuir a sintomatologia depressiva e aumentar o autoconceito em ambos os grupos, tendo sido encaminhados 93 adolescentes para os cuidados de saúde primários e 69 para cuidados diferenciados.

“Fizemos, de facto, a diferença. Houve 162 adolescentes que, se não fosse o empenho dos dinamizadores do Mais Contigo, possivelmente estariam em sofrimento mental, sem qualquer acompanhamento ou ajuda mais especializada”, sustentou.

No ano letivo de 2024/2025, o programa Mais Contigo abrangeu 1.8561 adolescente, o maior número desde o início do programa, com 1.6996 questionários validados.

Os dinamizadores do programa abrangeram todo o país, incluindo nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, num total de 310 instituições de ensino (entre agrupamentos de escolas, estabelecimentos não agrupados e colégios).

Até ao momento, o programa chegou a aproximadamente 80 mil alunos, em 1.215 escolas de todos os distritos do continente e ilhas.

Adicionalmente, a iniciativa já formou mais de 800 profissionais de saúde (médicos, assistentes sociais e psicólogos) e envolveu cerca de 13 mil professores e assistentes operacionais.

Financiado pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental [do Serviço Nacional de Saúde], o programa Mais Contigo enquadra-se na Estratégia Nacional da Prevenção do Suicídio, sendo reconhecido como boa prática pela DGS e pelo ICN – Conselho Internacional de Enfermeiros.