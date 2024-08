Prisão preventiva para jovem indiciado pelo MP de Coimbra por burlas na Internet

Um jovem de 29 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido indiciado pelo Ministério Público de Coimbra pela prática de 28 crimes de burla qualificada, relacionados sobretudo com fraudes com vendas de bens na Internet.

Numa nota publicada na página eletrónica do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, o Ministério Público referiu que o arguido foi detido por suspeitas da prática de 28 crimes de burla qualificada, um dos quais na forma tentada, dois crimes de falsificação de documentos e um de branqueamento.

“Os factos indiciam um esquema fraudulento que consistia no anúncio pelo arguido, em redes sociais, em especial no Marketplace [espaço no Facebook], da pretensa venda de diversos bens, principalmente veículos automóveis, que não lhe pertenciam”, referiu o Ministério Público (MP) de Coimbra.

O jovem é suspeito de utilizar nomes falsos e afirmar-se como vendedor de automóveis ou representante de empresas dedicadas a essa atividade.

“As vítimas, na convicção de o anunciado corresponder à realidade, mediante indicação do arguido, para pagamento do suposto preço, transferiram os respetivos valores para contas bancárias por ele controladas ou efetuaram pagamentos, utilizando entidade e referência criadas por aquele e destinadas diretamente a contas de jogo ‘online’”, que seriam utilizadas pelo arguido.

Segundo a nota publicada no DIAP, foram realizadas buscas, domiciliária e não domiciliárias, assim como pesquisas informáticas, pela Diretoria do Centro da PJ, que “permitiram apreender relevantes elementos probatórios”.

Após interrogatório judicial, o jovem ficou preso preventivamente.