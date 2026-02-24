Os primeiros 15 dias de fevereiro já fizeram deste mês o mais chuvoso dos últimos 47 anos, revelou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), avançando que os últimos quatro anos foram excecionalmente chuvosos.

Em comunicado, o IPMA dá conta que o total de precipitação acumulado relativo a este mês é de 223,5 milímetros (304% do normal), ou seja, cerca de três vezes superior ao valor médio de referência entre 1991 e 2020.

“Grande parte do território já regista valores entre 300% e 400% (três a quatro vezes) do valor normal 1991-2020, sendo mesmo superior a 500% (ou seja, cinco vezes) nas localidades de Mora, Lavradio e Alvalade do Sado”, no sul do país, precisou o IPMA.

O instituto destaca igualmente que Portugal continental viveu um dos períodos mais chuvosos das últimas décadas entre novembro e 15 de fevereiro.

O ano passado foi o terceiro mais chuvoso desde 2000, “com um total anual de 1064.8 mm (130% do valor normal 1991-2020)” e o quinto mais quente desde que há registos, com seis ondas de calor, incluindo uma com características excecionais”, segundo o instituto.

O IPMA refere também que novembro foi o terceiro mês mais chuvoso desde 2000 e dezembro o sétimo.

“Regionalmente, choveu 1.5 a 2.5 vezes o valor normal em vários municípios do Norte e Centro em novembro e do Centro e Sul em dezembro”, salienta, frisando que janeiro foi o segundo mês mais chuvoso desde 2000, marcado pela passagem de cinco depressões: Francis, Goreti, Ingrid, Joseph e Kristin.

“Em grande parte das regiões Centro e Sul os valores mensais situaram-se entre 250% e 350% do normal. A maior rajada registada nas estações de superfície atingiu 177,8 km/h em Monte Real/Base Aérea”, lê-se na informação hoje publicada pelo IPMA.

Mais de metade dos distritos já atingiu ou ultrapassou o valor médio anual de precipitação. Em Faro, o total acumulado já supera o valor médio de um ano completo.

No que diz respeito à situação hidrológica, o acumulado desde 01 de outubro (início do ano hidrológico) até 15 de fevereiro é de 905.6 mm, “correspondendo a 1.8 vezes o valor médio e superando o ano hidrológico de 2000/01, até agora referência dos últimos 25 anos”.

O IPMA destacou ainda que se verifica uma situação generalizada de saturação dos solos, “com casos de sobressaturação no Norte e Centro, aumentando o risco de inundações e instabilidade de vertentes”.