diario as beiras
Nacional

Primeira quinzena de fevereiro fez deste mês o mais chuvoso em 47 anos

24 de fevereiro de 2026 às 14 h07
0 comentário(s)
DR

Os primeiros 15 dias de fevereiro já fizeram deste mês o mais chuvoso dos últimos 47 anos, revelou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), avançando que os últimos quatro anos foram excecionalmente chuvosos.

Em comunicado, o IPMA dá conta que o total de precipitação acumulado relativo a este mês é de 223,5 milímetros (304% do normal), ou seja, cerca de três vezes superior ao valor médio de referência entre 1991 e 2020.

“Grande parte do território já regista valores entre 300% e 400% (três a quatro vezes) do valor normal 1991-2020, sendo mesmo superior a 500% (ou seja, cinco vezes) nas localidades de Mora, Lavradio e Alvalade do Sado”, no sul do país, precisou o IPMA.

O instituto destaca igualmente que Portugal continental viveu um dos períodos mais chuvosos das últimas décadas entre novembro e 15 de fevereiro.

O ano passado foi o terceiro mais chuvoso desde 2000, “com um total anual de 1064.8 mm (130% do valor normal 1991-2020)” e o quinto mais quente desde que há registos, com seis ondas de calor, incluindo uma com características excecionais”, segundo o instituto.

O IPMA refere também que novembro foi o terceiro mês mais chuvoso desde 2000 e dezembro o sétimo.

“Regionalmente, choveu 1.5 a 2.5 vezes o valor normal em vários municípios do Norte e Centro em novembro e do Centro e Sul em dezembro”, salienta, frisando que janeiro foi o segundo mês mais chuvoso desde 2000, marcado pela passagem de cinco depressões: Francis, Goreti, Ingrid, Joseph e Kristin.

“Em grande parte das regiões Centro e Sul os valores mensais situaram-se entre 250% e 350% do normal. A maior rajada registada nas estações de superfície atingiu 177,8 km/h em Monte Real/Base Aérea”, lê-se na informação hoje publicada pelo IPMA.

Mais de metade dos distritos já atingiu ou ultrapassou o valor médio anual de precipitação. Em Faro, o total acumulado já supera o valor médio de um ano completo.

No que diz respeito à situação hidrológica, o acumulado desde 01 de outubro (início do ano hidrológico) até 15 de fevereiro é de 905.6 mm, “correspondendo a 1.8 vezes o valor médio e superando o ano hidrológico de 2000/01, até agora referência dos últimos 25 anos”.

O IPMA destacou ainda que se verifica uma situação generalizada de saturação dos solos, “com casos de sobressaturação no Norte e Centro, aumentando o risco de inundações e instabilidade de vertentes”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de fevereiro

Homem suspeito de agredir namorada até à morte em Coimbra
24 de fevereiro

BTL espera em 2026 edição recorde em impacto económico e internacionalização
24 de fevereiro

Novo sistema de gestão de listas de espera arranca em 01 de agosto - ministra
24 de fevereiro

Troço da A14 na Figueira da Foz sem previsão de reabertura

Nacional

Nacional
24 de fevereiro às 17h07

BTL espera em 2026 edição recorde em impacto económico e internacionalização

0 comentário(s)
Nacional
24 de fevereiro às 15h57

Novo sistema de gestão de listas de espera arranca em 01 de agosto – ministra

0 comentário(s)
Nacional
24 de fevereiro às 14h07

Primeira quinzena de fevereiro fez deste mês o mais chuvoso em 47 anos

0 comentário(s)