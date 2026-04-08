Presidência Aberta

Presidente vê com satisfação a evolução da obra do dique do Mondego

08 de abril de 2026 às 17 h58
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Presidente da APA deu nota da evolução da obra | Fotografia: Pedro Filipe Ramos

O Presidente da República, António José Seguro, viu hoje com satisfação a evolução da obra do dique do Mondego, nos Casais, em Coimbra.

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, voltou a reiterar, na presença do chefe de Estado, da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, o compromisso da obra estar finalizada em maio.

O dique de Coimbra rebentou em Casais, na margem direita do Mondego, no passado dia 12 de fevereiro, provocando um abatimento de um troço da Autoestrada 1 (A1), obrigando ao encerramento da autoestrada nos dois sentidos entre os quilómetros 189 e 198.

Texto de:António Cerca Martins

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