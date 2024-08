Presidente da Federação de Estudantes dos Politécnicos saúda caloiros

A poucas horas de dezenas de milhares de estudantes ficarem a saber o seu futuro no ensino superior, com a divulgação das colocações nos respetivos cursos, Diogo Correia, presidente da Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP) e estudante de Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra (ISEC-IPC) publicou ontem um texto de boas-vindas aos novos colegas.

Refere que “para aqueles que escolheram o ensino superior politécnico, saibam que tomaram uma decisão acertada. O ensino politécnico oferece uma formação prática e orientada para o mercado de trabalho, aliando teoria e prática em contextos reais. Aqui, terão a oportunidade de aprender com profissionais experientes e de aplicar os conhecimentos adquiridos em projetos inovadores e desafiantes”

Conclui que “ingressar no ensino superior torna-se uma conquista e define uma nova meta e por isso, a todos aqueles que a alcançam, estão de parabéns, pois escolheram investir no vosso futuro pessoal e profissional.