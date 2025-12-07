A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, admitiu hoje que na Baixa da cidade há muitos prédios devolutos, “sendo real o risco de desmoronamento em alguns”, e adiantou que está a ser feito o seu levantamento.

“Nesta zona da cidade há muitos prédios devolutos, sendo real o risco de desmoronamento em alguns”, afirmou Ana Abrunhosa, numa declaração enviada à agência Lusa na sequência da derrocada de um edifício devoluto, cujos detritos atingiram um prédio habitado, no sábado à noite, na Baixa de Coimbra, provocando 14 desalojados, incluindo três crianças, que estão em hotéis.

A autarca declarou que está a ser feito “um levantamento da situação dos prédios devolutos” e que todos os proprietários serão notificados “com caráter de urgência”.

