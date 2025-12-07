diario as beiras
Coimbra

Presidente da Câmara admite risco de desmoronamento de mais edifícios na Baixa de Coimbra

07 de dezembro de 2025 às 18 h22
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, admitiu hoje que na Baixa da cidade há muitos prédios devolutos, “sendo real o risco de desmoronamento em alguns”, e adiantou que está a ser feito o seu levantamento.

“Nesta zona da cidade há muitos prédios devolutos, sendo real o risco de desmoronamento em alguns”, afirmou Ana Abrunhosa, numa declaração enviada à agência Lusa na sequência da derrocada de um edifício devoluto, cujos detritos atingiram um prédio habitado, no sábado à noite, na Baixa de Coimbra, provocando 14 desalojados, incluindo três crianças, que estão em hotéis.

A autarca declarou que está a ser feito “um levantamento da situação dos prédios devolutos” e que todos os proprietários serão notificados “com caráter de urgência”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (08/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de dezembro

Presidente da Câmara admite risco de desmoronamento de mais edifícios na Baixa de Coimbra
07 de dezembro

Piloto britânico Lando Norris é o novo campeão mundial de Fórmula 1
07 de dezembro

Portugal perde com o Brasil na final do Mundial feminino de futsal
07 de dezembro

Governo diz que apoios na habitação atingem quase 1.000 ME em menos de dois anos

Coimbra

Coimbra
07 de dezembro às 18h22

Presidente da Câmara admite risco de desmoronamento de mais edifícios na Baixa de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
07 de dezembro às 11h45

Catorze pessoas desalojadas após derrocada de edifício na Baixa de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
06 de dezembro às 13h35

Parlamento aprova projeto que clarifica titularidade do ISMT

0 comentário(s)