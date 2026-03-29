A Universidade de Coimbra (UC) promoveu, no passado dia 18, uma sessão das “Conversas da Casa da Lusofonia”, comemorativa do 40.º aniversário da adesão de Portugal à União Europeia, com uma conferência do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, sobre o tema “Portugal e a dimensão parlamentar da construção europeia”.

Na ocasião, foi também formalizado um novo Memorando de Entendimento entre a UC e a Erasmus Student Network Coimbra (ESN Coimbra), no âmbito de matérias relacionadas com a integração e apoio aos estudantes internacionais.

Fotografias de Pedro Filipe Ramos