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Presidente da Assembleia da República nas “Conversas da Casa da Lusofonia” na Universidade de Coimbra
Sala do Senado da UC encheu para ouvir o presidente da Assembleia da República | Fotografia: DB- Pedro Filipe Ramos
A Universidade de Coimbra (UC) promoveu, no passado dia 18, uma sessão das “Conversas da Casa da Lusofonia”, comemorativa do 40.º aniversário da adesão de Portugal à União Europeia, com uma conferência do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, sobre o tema “Portugal e a dimensão parlamentar da construção europeia”.
Na ocasião, foi também formalizado um novo Memorando de Entendimento entre a UC e a Erasmus Student Network Coimbra (ESN Coimbra), no âmbito de matérias relacionadas com a integração e apoio aos estudantes internacionais.
Fotografias de Pedro Filipe Ramos