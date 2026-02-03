diario as beiras
Coimbra

Presidente da APA diz em Coimbra que mês de janeiro deve ter sido o mais chuvoso de sempre

03 de fevereiro de 2026 às 18 h00
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

O mês de janeiro deverá ser o mais chuvoso de sempre, depois de dezembro também já ter registado uma das maiores pluviosidades de sempre, revelou o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado.

“Estamos a viver um tempo excecional, nunca vivemos um tempo assim. Vamos ter talvez o mês de janeiro mais chuvoso de sempre e tivemos o mês de dezembro como um dos mais chuvosos de sempre”, afirmou.

O presidente da APA participou esta tarde, em Coimbra, numa reunião dedicada ao ponto de situação no rio Mondego e à definição e articulação de medidas de mitigação e controlo de cheias na região, que contou com a presença da ministra do Ambiente e Energia e de alguns presidentes de Câmara.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

