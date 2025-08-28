Presidente da Águas do Centro Litoral pediu a demissão

O presidente do Conselho de Administração da Águas do Centro Litoral (AdCL), Alexandre Tavares, pediu hoje a demissão, disseram à agência Lusa várias fontes. Fonte da AdCL afirmou que, neste momento, a empresa não presta declarações.

Numa mensagem eletrónica enviada a várias entidades e à qual a Lusa teve acesso, Alexandre Tavares começa por dizer que a empresa “não tem evidências de que a nova interdição da Praia da Vieira”, no concelho da Marinha Grande, na tarde de hoje, “tenha correlação com qualquer avaria ou limitações no sistema de bombagem e transporte em saneamento ou de tratamento na ETAR [estação de tratamento de águas residuais] do Coimbrão”, no município de Leiria.

Porém, existe um facto “de manobra no autómato” na estação elevatória da Passagem, em Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, na segunda-feira, e reportado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) “como nas melhores práticas, que não pode “ser excluído de ter uma contribuição, nem que diminuta, para os níveis de contaminação biológica encontrados”. Alexandre Tavares assegura que a AdCL está a “averiguar qualquer causalidade que possa relacionar estes factos, fazendo uma nova campanha de monitorização”.

“Procurando preservar o bom nome da Águas do Centro Litoral, SA, enquanto empresa que presta um serviço e missão essencial, vem o presidente do Conselho de Administração apresentar a sua demissão”, escreveu Alexandre Tavares, que se disponibilizou “para o apuramento dos factos, por incipientes que sejam, para a causa desta interdição”. O pedido de demissão de Alexandre Tavares surge cerca de duas semanas depois de uma avaria na estação elevatória de Monte Real (Leiria), que obrigou à descarga de milhares de metros cúbicos de efluentes não tratados para o rio Lis e em valas de rega.

Esta situação, no dia 12 de agosto, levou à interdição de banhos na Praia da Vieira, onde desagua o rio Lis, e o Município de Leiria desaconselhou atividades no troço do rio Lis a jusante de Monte Real, como captações para rega, banhos e pesca. A avaria ficou resolvida na madrugada de dia 14.

A APA estimou que entre os 20 mil e 25 mil metros cúbicos de esgoto bruto foram lançados ao rio Lis, segundo o seu presidente, Pimenta Machado, que classificou o acidente como “grave, com implicações graves”, para o rio Lis e a Praia da Vieira. Alexandre Tavares foi eleito presidente do conselho de administração da AdCL em julho de 2019.

A Águas do Centro Litoral tem a concessão, por um período de 30 anos, até 2045, da exploração e da gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal. Esta é uma sociedade constituída em 2015 e participada pela Águas de Portugal, SGPS, SA e por 29 municípios distribuídos pelos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Porto e Santarém, servindo uma área geográfica de 5.485 quilómetros quadrados.

“O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal abrange a captação, o tratamento e o abastecimento de água para consumo público, e a recolha, o tratamento e a rejeição de efluentes domésticos e urbanos, e a receção de efluentes provenientes de limpeza de fossas séticas”, de acordo com o sítio na Internet da empresa.