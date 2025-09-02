diario as beiras
Região Centro

Presidente da Águas do Centro Litoral mantém-se em funções

02 de setembro às 17 h58
0 comentário(s)
DR

O presidente do Conselho de Administração da Águas do Centro Litoral (AdCL), Alexandre Tavares, que na quinta-feira pediu a demissão, vai manter-se em funções, disse hoje fonte oficial da empresa à agência Lusa.

“O senhor presidente da AdCL, após ter recebido várias manifestações de apoio, reconsiderou o seu pedido de demissão e manter-se-á em funções para cumprir os objetivos do mandato”, revelou a fonte.

Também hoje, a Águas de Portugal (AdP) considerou não existir fundamento para aceitar o pedido de demissão.

“A AdP – Águas de Portugal, SGPS, SA, na função de acionista, reitera a confiança no Conselho de Administração da AdCL, designadamente no seu presidente, entendendo que não existe fundamento para aceitar o seu pedido de demissão, em face dos desafios que lhe são colocados com este plano de recuperação ambiental do rio Lis”, afirmou a AdP.

Alexandre Tavares apresentou a demissão após a segunda interdição, no mês de agosto, dos banhos na Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, onde desagua o rio Lis.

A primeira ocorreu na sequência de uma avaria, registada no dia 12 de agosto, na estação elevatória de Monte Real, no concelho de Leiria, que obrigou à descarga de milhares de metros cúbicos de efluentes não tratados para o rio Lis e em valas de rega.

Numa mensagem eletrónica enviada a várias entidades, Alexandre Tavares começou por dizer que a empresa “não tem evidências de que a nova interdição da Praia da Vieira”, na tarde de quinta-feira e levantada no dia seguinte, “tenha correlação com qualquer avaria ou limitações no sistema de bombagem e transporte em saneamento ou de tratamento na ETAR [estação de tratamento de águas residuais] do Coimbrão”, no município de Leiria.

Porém, existe um facto “de manobra no autómato” na estação elevatória da Passagem, em Vieira de Leiria (Marinha Grande), e reportado à APA, “como nas melhores práticas, que não pode “ser excluído de ter uma contribuição, nem que diminuta, para os níveis de contaminação biológica encontrados”.

“Procurando preservar o bom nome da Águas do Centro Litoral, SA, enquanto empresa que presta um serviço e missão essencial, vem o presidente do Conselho de Administração apresentar a sua demissão”, escreveu Alexandre Tavares.

Na sequência da avaria na estação elevatória de Monte Real, foi criada uma comissão de acompanhamento para avaliar a situação, assim como impactos e necessidade de investimentos.

A Águas de Portugal adiantou que “terá início, nos próximos dias, o estudo para avaliação do impacto do incidente” na água do rio Lis, trabalho que será desenvolvido pelo Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro.

“Este estudo foi contratado pela AdCL no âmbito do Plano de Avaliação e Minimização de Impactos que a empresa está a implementar para promover a resiliência do sistema de saneamento e prevenir ocorrências futuras”, explicou a AdP.

Segundo a AdP, o plano inclui também a identificação dos impactos sobre as comunidades aquáticas, o reforço da monitorização da qualidade da água e da qualidade dos sedimentos do leito do rio e a concretização de investimentos para aumento de fiabilidade do sistema bombagem, transporte e desinfeção de efluentes, entre outras medidas a implementar pela AdCL.

A Águas de Portugal esclareceu ainda que, com o relatório final do estudo, que deverá estar concluído num prazo de 120 dias, serão definidas outras medidas de remediação e compensação, sendo esta avaliação acompanhada pela comissão de acompanhamento da ocorrência, que integra a secretaria de Estado do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, os municípios de Leiria e da Marinha Grande, e a AdCL.

Hoje, na reunião do executivo municipal de Leiria, o vereador da oposição Álvaro Madureira (independente eleito pelo PSD) e o presidente do município, Gonçalo Lopes (PS), elogiaram a atitude de Alexandre Tavares ao assumir responsabilidades, considerando ser habitual a culpa morrer solteira.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de setembro

Coimbra inaugura centro de ginástica que homenageia Carlos Cidade
02 de setembro

Governo substitui dois vogais da Metro Mondego antes do mandato terminar
02 de setembro

Presidente da Águas do Centro Litoral mantém-se em funções
02 de setembro

Operação Marquês: MP usa escutas a Sócrates para provar jantar com Salgado, ex-governante nega

Região Centro

Região Centro
02 de setembro às 17h58

Presidente da Águas do Centro Litoral mantém-se em funções

0 comentário(s)
ArganilRegião Centro
02 de setembro às 16h51

Tony Carreira e Bárbara Bandeira animam FICABEIRA em Arganil

0 comentário(s)
GóisRegião Centro
02 de setembro às 14h05

Incêndios: Góis isenta consumidores do pagamento de água usada no combate às chamas

0 comentário(s)