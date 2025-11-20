O candidato presidencial Luís Marques Mendes afirmou hoje que acredita que haverá um acordo entre a central sindical UGT e o Governo em relação à reforma da lei laboral, considerando que foram dados sinais importantes na quarta-feira.

Apesar de considerar inevitável que se realize a greve geral convocada pelas duas centrais sindicais (UGT e CGTP) para 11 de dezembro, o ex-presidente do PSD considerou que poderá haver acordo, no futuro, entre UGT e Governo em relação à reforma da lei laboral.

“O mais importante é fazer-se uma reforma com um acordo social, e com um acordo envolvendo a UGT, que é uma central sindical muito, muito responsável. E eu acho que estamos a caminho disso”, afirmou Luís Marques Mendes, que falava aos jornalistas antes de almoçar nas cantinas azuis da Universidade de Coimbra, numa ação de pré-campanha.

