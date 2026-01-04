O candidato presidencial Jorge Pinto prometeu hoje que, caso seja eleito, reunirá autarquias, Governo e Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) para constituir um inventário de terrenos e edifícios públicos para criar habitação pública acessível.

Num discurso na festa de abertura da sua campanha eleitoral, em Lisboa, Jorge Pinto enumerou várias das iniciativas que pretende por em curso se for eleito Presidente da República e anunciou, entre algumas já conhecidas, que, embora não tenha poder de legislar, vai promover reuniões entre o Governo, as autarquias e as CCDR para responder à crise na habitação.

“Deixo esse compromisso: juntar à mesa as autarquias, os ministérios, o primeiro-ministro, as CCDR para começarmos por uma coisa muito simples que ainda não existe. Um inventário completo de todos os edifícios e terrenos públicos que podem servir para criar habitação pública de qualidade a preço acessível”, prometeu.

O candidato apoiado pelo Livre considerou que esta “deve ser uma prioridade de um Presidente da República” e sugeriu também que o chefe de Estado pode, por exemplo, convidar o poder político e os cidadãos a “voltarem a pensar nas cooperativas de habitação”, lembrando que este modelo já serviu para responder aos “problemas trágicos” que surgiram no pós-25 de Abril.

Jorge Pinto reiterou também a promessa que já tinha feito de organizar, até ao final do ano, uns Estado Gerais dedicados ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), que considera estar a ser “seriamente ameaçado”.

“É insustentável e é intolerável termos mais de um milhão de portugueses sem médico de família. É insustentável e é intolerável termos pessoas à espera meses, por vezes anos, por uma consulta. Isto não é o nosso país. Isto não é o Serviço Nacional de Saúde que criamos em Abril”, disse.

O candidato apoiado pelo Livre definiu também como prioritária a área da educação, enfatizando o seu papel como “elevador social” e a importância de uma escola pública gratuita e de qualidade em que os professores têm todas as condições para ensinar.

O também deputado lembrou a sua promessa de organizar uma “assembleia cidadã” para discutir a regionalização para que se possa avançar com esse processo e seja permitido aos portugueses pronunciarem-se sobre “algo que é bom para todos” e que está previsto na Constituição.

Jorge Pinto defendeu ainda a importância da prevenção da corrupção, argumentando que falar sempre de “combate à corrupção” dá como certo de que este crime vai acontecer e transmite a ideia de que “todos são corruptos e o importante é apanhá-los”.

“Nós que tanto falamos de um pacto da justiça, o Presidente da República pode e deve falar de corrupção, mas falando na sua prevenção. Porque é isso que fazem os países que efetivamente combatem a corrupção. É preveni-la na sua origem, na sua raiz, mas não é isso que outros candidatos querem”, sublinhou, pedindo também que o combate à violência doméstica passe a ser prioritário nas políticas de justiça.