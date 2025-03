Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2024 atribuído a Jorge Reis-Sá

Jorge Reis-Sá é o vencedor do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2024. O escritor vence a 14.ª edição do prémio com a obra “Prado do Repouso”, cuja cerimónia de entrega do prémio está marcada para o dia 29 de março, na Quinta da Lágrimas, em Coimbra.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, José Carlos Seabra Pereira, presidente do júri deste prémio literário, afirma que “a polifacetada intervenção cultural de Jorge Reis-Sá culmina na sua multifacetada criação literária de confronto com as situações-limite propiciadas pelas novas tecnologias e com vidas de rotina e perda, mas também do sentido da sobrevida, da busca de resgate na memória afectiva e no mistério do amor infindo”.

Na mesma nota, José Carlos Seabra Pereira destaca que “prémios nunca lhe faltaram, distinguindo com justiça a sua extensa e tão valiosa obra de criação e de tradução poéticas, de ensaio entre a história literária e a teoria estética, enfim de contínuo exercício da crítica de poesia”.

O júri, composto ainda por Isabel Pires de Lima, Isabel Lucas, Mário Cláudio e António Carlos Cortez, atribuiu ainda o Prémio de Tributo Consagração Fundação Inês de Castro 2024 ao poeta, tradutor literário e ensaísta Fernando Guimarães.

Na cerimónia oficial de entrega destes prémios, que se realiza no dia 29 de março, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, José Carlos Seabra Pereira falará em nome do júri sobre o livro “Prado de Repouso” e o seu autor, enquanto António Carlos Cortez falará sobre o trajeto e a obra de Fernando Guimarães.