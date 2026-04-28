Prémio Carreira para Ernesto Gomes Vieira

Empresário de referência em Coimbra e em toda a região Centro, lidera uma holding familiar que detém 50% da empresa Ascendum, sendo Ernesto Gomes Vieira o chairman da Assembleia Geral de Acionistas. A génese do grupo remonta a 1955 quando Ernesto Rodrigues Vieira, pai de Ernesto Gomes Vieira, então representante da Volkswagen, começou a vender camiões Volvo que eram importados pela Auto-Sueco. Mais tarde, ele próprio constituiu a Auto-Sueco Coimbra.

Em paralelo, manteve sempre intensa atividade social, tendo exercido cargos de direção na Associação Comercial e Industrial de Coimbra, no Clube de Empresários (de que foi membro fundador), na Associação Comercial Automóvel de Portugal, e na Associação Portuguesa de Management.

Foi membro do Conselho Social da Universidade de Coimbra e abraçou o movimento Rotário, tendo presidido ao Club dos Olivais, dirigente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, é Auditor de Defesa Nacional, e presidente do Círculo de Amigos da Cirurgia Cardiotorácica dos HUC.