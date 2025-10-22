diario as beiras
Coimbra

Preços das casas aceleram na maioria dos municípios populosos, Gaia e Coimbra lideram

22 de outubro às 12 h54
Arquivo

Os preços da habitação aceleraram em 19 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, no segundo trimestre, com Vila Nova de Gaia e Coimbra a liderar os maiores acréscimos, avançou hoje o INE.

De acordo com o INE, no 2.º trimestre de 2025, os preços da habitação aceleraram em 19 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (em 16, no 1.º trimestre de 2025), tendo os municípios de Vila Nova de Gaia (+13,4 p.p.), Coimbra (+12,7 p.p.) e da Amadora (+10,9 p.p.) apresentado os maiores acréscimos. A maior diminuição na taxa de variação homóloga ocorreu no município de Cascais (-6,6 p.p.). Os municípios de Lisboa e do Porto registaram acréscimos de 4,2 p.p. e 4,9 p.p. nas taxas de variação homólogas do 1.º para o 2.º trimestre de 2025. Os municípios de Lisboa (4 865 €/m2), Cascais (4 346 €/m2), Oeiras (4 161 €/m2), Porto (3 309 €/m2), Odivelas (3 219 €/m2) e Almada (3 101 €/m2) apresentaram os preços da habitação mais elevados.

Segundo as estatísticas de Preços da Habitação ao Nível Local publicadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no segundo trimestre do ano, os municípios de Lisboa (4.865 euros/m2), Cascais (4.346 euros/m2), Oeiras (4.161 euros/m2), Porto (3.309 euros/m2), Odivelas (3.219 euros/m2) e Almada (3.101 euros/m2) apresentaram os preços da habitação mais elevados.

No segundo trimestre, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto, com exceção de Santa Maria da Feira e Gondomar, registaram preços medianos de habitação superiores ao valor nacional que se fixou em 2.065 euros por metro quadrado (euros/m2). Do conjunto de 17 municípios, apenas seis apresentaram taxas de variação homóloga inferiores à nacional (19,0%): Setúbal (18,5%), Matosinhos (17,2%), Odivelas (16,6%), Lisboa (11,4%), Porto (9,2%) e Cascais (8,8%).

O Funchal apresentou preço mediano superior à referência nacional (2.928 eruos/m2 e 7,2%), embora a taxa de variação homóloga tenha sido inferior.

