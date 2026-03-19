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Preço do Brent para entrega em maio sobe 1,18% para 108,65 USD mas rondou os 120

19 de março de 2026 às 22 h00
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A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou a sessão de hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,18%, para os 108,65 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, encerrou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,27 dólares acima dos 107,38 com que encerrou as transações na quarta-feira.

Mas, apesar de fechar perto dos 109 dólares, o Brent abriu hoje acima dos 110 dólares e chegou a evoluir nas redondezas dos 120 dólares, depois dos ataques do Irão a refinarias e instalações de gás do Qatar e da Arábia Saudita, em resposta ao ataque de Israel ao campo de gás Pars Sur.

Por seu lado, Donald Trump ameaçou hoje “evaporar” a jazida de Pars Sur, parte do maior campo de gás do mundo, se o Irão voltar a atacar o Qatar, o que levou ao crescimento do preço do petróleo e do gás, que subiu 25% imediatamente.

Porém, com a passagem do tempo, o sentimento baixista impôs-se na sessão, mas não impediu que acabasse em alta.

Em coincidência com o final das transações, a Agência Internacional de Energia anunciou que tinha começado a disponibilizar “volumes iniciais” das reservas estratégicas de crude, que, entretanto, foram revistos em alta, dos 400 milhões previstos, para 426 milhões.

Outro dos pontos sensíveis é relativo ao Estreito de Ormuz, por onde passam 20% do petróleo e gás liquefeito, que se encontra encerrado desde o início dos ataques israelo-norte-americanos ao Irão, há 20 dias.

Hoje, cinco governos europeus – Alemanha, França, Itália, Países Baixos e Reino Unido – mais o japonês emitiram um comunicado em que condenam os ataques do Irão a infraestruturas energéticas no Médio Oriente e declaram-se preparados para fazer “esforços apropriados” para reabrir o Estreito de Ormuz.

Por seu lado, a Organização Marítima Internacional (OMI) aprovou hoje um acordo com vista à criação de um “corredor marítimo seguro” para evacuar as embarcações retidas no Golfo Pérsico.

Autoria de:

Agência Lusa

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