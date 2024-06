Praia de Mira mantém recorde mundial com Bandeira Azul

A Praia de Mira continua a deter o recorde mundial de anos consecutivos com a Bandeira Azul. Aquele galardão de qualidade atingiu este ano a “maioridade” na Praia do Poço da Cruz.

Foi hasteada ontem a Bandeira Azul na Praia de Mira pelo 38.º ano consecutivo, ou seja, desde que foi instituída, feito que nenhuma outra estância balnear do mundo pode assinalar.

Por seu lado, a vizinha Praia do Poço da Cruz, na mesma freguesia do concelho de Mira, hasteou a distinção pelo 18.º ano seguido.

A cerimónia realizada na Praia de Mira foi presidida pela secretária de Estado do Mar, Lídia Bulcão.

O primeiro a intervir foi o presidente da Junta da Praia de Mira, Francisco Reigota. O autarca optou por não falar sobre os assuntos relacionados com a sua freguesia, cuja resolução não está na sua esfera de competências autárquicas, que o deixam “angustiado”, porque ontem era “dia de festa”.

Francisco Reigota optou por valorizar o esforço coletivo e a “resiliência” que têm possibilitado manter a Bandeira Azul hasteada na Praia de Mira há 38 anos seguidos.

O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, por seu turno, frisou que os 32 requisitos para aceder à Bandeira Azul assentam em três pilares fundamentais – qualidade da água, boas práticas ambientais e segurança.

Por sua vez, o presidente da Câmara da Mira, Artur Fresco, frisou que ver hasteada a Bandeira Azul na Praia de Mira há 38 anos é “um orgulho do concelho, do país e do mundo inteiro”.

