PR enaltece “dedicação” e “generosidade” de Ramos Rosa no centenário do poeta

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou hoje o poeta António Ramos Rosa, no dia do seu centenário, enaltecendo “o seu exemplo de dedicação e generosidade, na poesia como no ensaio”.

“Poeta da palavra, poeta empenhado, poeta atento aos outros poetas, Ramos Rosa é uma das grandes figuras literárias portuguesas, há cinquenta ou sessenta anos como hoje ainda”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa na página da Presidência.

Considerado como um dos mais importantes poetas do século XX, António Ramos Rosa nasceu em Faro em 17 de outubro de 1924, onde frequentou os estudos secundários, mudando-se depois para Lisboa, onde morreu em 23 de setembro de 2013.

O autor de “Ciclo do Cavalo” trabalhou como tradutor e professor, tendo sido um dos diretores de revistas literárias como Árvore e Cassiopeia, tendo colaborado em diversas publicações periódicas com textos de crítica literária.

Em 1958 publicou o seu primeiro livro, intitulado “O Grito Claro”, que assinalou o início de uma vida dedicada à poesia com mais de 50 obras editadas.

Autor de vários ensaios, entre os quais, “A Poesia Moderna” e a “Interrogação do Real” (1979-1980), foi distinguido em 1988 com o Prémio Pessoa e o seu nome foi dado à Biblioteca Municipal de Faro.

Para assinalar a efeméride, a cidade de Faro promoveu um programa que inclui uma exposição de originais, mesas de trabalhos e uma atuação de poesia performativa.

“A sua obra caracteriza-se por uma profunda reflexão sobre a existência do ser numa procura contínua entre a sua relação íntima com o mundo”, destaca em comunicado a Câmara Municipal de Faro.

As comemorações arrancaram na quarta-feira com a inauguração de uma exposição intitulada “António Ramos Rosa e a Integração do Real”, com a curadoria do poeta e ensaísta António Carlos Cortez, na Biblioteca Municipal de Faro – António Ramos Rosa.

Além da exposição, decorreram, entre quarta-feira e hoje, várias conferências e mesas de debate em torno da obra e vida do autor, envolvendo poetas, escritores, ensaístas, jornalistas e investigadores.

As comemorações encerram com um recital de poesia, pelos atores Eurico Lopes e Luís Lucas, às 21:00, na biblioteca municipal de Faro.