O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, vai proporcionar aos visitantes uma “Aldeia de Natal”, com decoração natalícia, uma árvore gigante de KitKat e um estúdio para gravar mensagens positivas às crianças hospitalizadas de todo o país.

A Aldeia de Natal, que decorre entre os dias 29 de novembro e 06 de janeiro de 2026, tem como destaque da programação a “Fábrica do Riso”, um estúdio instalado no Castelo de Guimarães, onde os visitantes podem gravar mensagens para, posteriormente, serem entregues às diversas alas pediátricas de hospitais em todo o território nacional.

Outro ponto alto da experiência é a zona das casas tradicionais, onde acontece o Mercadinho de Natal, com produtos típicos e gastronomia da época, revelou hoje a Fundação Bissaya Barreto, num comunicado enviado à agência Lusa.

Destaque ainda para a árvore gigante de KitKat, uma estrutura única em Portugal, decorada com milhares de chocolates.

A sessão de abertura inclui a ligação oficial das luzes, às 17:15 do dia 29 de novembro, num momento simbólico que dá início à programação de Natal.

“A decoração natalícia estende-se a todo o Parque, incluindo cerca de dois mil pingentes pintados por alunos do primeiro ciclo, reforçando o envolvimento das escolas e a dimensão comunitária do projeto”, destacou a instituição.

Também no Castelo de Guimarães, em dias específicos do programa, há espetáculos de Natal com Rodolfo Castro, conhecido como “O Pior Contador de Histórias do Mundo”, enquanto a “Casinha das Histórias”, situada no Espaço Alentejo, apresenta diariamente sessões gravadas do narrador.

Já o Pai Natal, além de percorrer toda a aldeia, estará na Biblioteca da Universidade de Coimbra, onde recebe os mais pequenos para conversar e tirar fotografias.

“No Mosteiro de Alcobaça, a Oficina dos Doces convida crianças e famílias a pôr mãos na massa e fazer bolachas de Natal de diversos sabores”, uma atividade com custo adicional de três euros e lotação limitada.

De acordo com o diretor do Portugal dos Pequenitos, Nuno Gonçalves, citado no comunicado, o intuito é o de que “cada canto do parque desperte o encantamento e espírito solidário de todos os visitantes”.

Durante o período da Aldeia de Natal, o parque ficará aberto mais duas horas do que o habitual, funcionando das 10:00 às 19:00.

O Portugal dos Pequenitos, espaço da Fundação Bissaya Barreto, situado na margem esquerda do rio Mondego, em Coimbra, conta com áreas temáticas que representam as regiões de Portugal e os territórios de expressão portuguesa, tendo sido pensado para todas as idades.