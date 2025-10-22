diario as beiras
Figueira da Foz

Porto da Figueira da Foz abre portas à comunidade

O Porto da Figueira da Foz (distrito de Coimbra) abre portas à comunidade com uma visita aberta, no domingo, com início às 11:00, junto ao edifício sede da Administração.

A iniciativa integra as comemorações do aniversário da infraestrutura e “pretende aproximar o porto da comunidade e dar a conhecer” a sua importância, referiu uma nota de imprensa.

“O itinerário será realizado com o apoio de um autocarro gratuito, permitindo aos participantes conhecer diferentes zonas do porto em segurança e com o acompanhamento técnico do Porto da Figueira da Foz”, esclareceu.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória em https://portofigueiradafoz.pt/opendays2025/.

Agência Lusa

