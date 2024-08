Ponte Rainha Santa com acessos condicionados durante três dias

O trânsito de entrada e saída de Coimbra na direção sul – através da rotunda da ponte Rainha Santa Isabel (na margem esquerda do rio Mondego) – vai estar complicado durante três dias da próxima semana (segunda-feira, terça-feira e quarta-feira; de 26 a 28 de agosto).

Os condicionamentos ficam a dever-se a trabalhos de pavimentação da responsabilidade da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP).

Trata-se da reparação dos pavimentos de ambos os sentidos dos acessos à ponte, entre a rotunda da Quinta das Lages e a rotunda em frente ao Hotel D. Luís, e nesta mesma rotunda, durante três dias: 26, 27 e 28 de agosto.

A intervenção vai originar condicionamentos, tendo a Câmara de Coimbra e a IP decidido que será entre as 10H00 e as 17H00, de forma a evitar as horas de ponta, e sem condicionamentos nos restantes períodos do dia.

As limitações de tráfego vão decorrer em duas fases, correspondentes a cada um dos sentidos: na 1.ª fase – segunda-feira e terça-feira – haverá corte de trânsito no ramo descendente entre a rotunda do Hotel D. Luís e a rotunda da Quinta das Lajes.

