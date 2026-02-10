diario as beiras
Ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares foi encerrada ao trânsito

10 de fevereiro de 2026 às 14 h28
Município de Penacova

A ponte do Louredo, que liga o concelho de Penacova ao de Vila Nova de Poiares, foi hoje encerrada ao trânsito rodoviário, devido ao elevado caudal do Rio Mondego, indicou a Câmara Municipal de Penacova.

“O Serviço Municipal de Proteção Civil informa que a ponte de Louredo, no Rio Mondego, que liga a ER110 à EN2, foi encerrada ao trânsito devido ao elevado caudal do rio”, referiu a Câmara.

De acordo com esta autarquia do distrito de Coimbra, a decisão foi tomada em articulação com o Município de Vila Nova de Poiares, a GNR e restantes autoridades.

A ligação alternativa entre as duas margens é a Ponte de Penacova.

Agência Lusa

