diario as beiras
Coimbra

Ponte Açude está condicionada novamente esta noite

20 de fevereiro de 2026 às 12 h30
Fotografia: Pedro Filipe Ramos

A Ponte Açude volta a estar condicionada ao trânsito hoje, entre as 21H00 e as 05H00, no sentido norte-sul, à semelhança do que aconteceu esta madrugada, para marcação de mais uma faixa de rodagem.

Os condicionamentos inserem-se nas obras de melhoria da circulação iniciadas ontem, e estão a ser executados pela Infraestruturas de Portugal. Os trabalhos decorrem em período noturno, com restrições ao tráfego a partir das 21H00.

A intervenção tem como objetivo de transformar as duas vias atuais no sentido norte-sul em três faixas de rodagem. A medida pretende atenuar o aumento significativo de trânsito registado na cidade, na sequência da interrupção da A1 entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte, depois de um troço ter desabado na sequência do rebentamento de um dique no rio Mondego.
As autoridades recomendam especial prudência aos condutores que circulem na zona durante o período das obras.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

