Politécnico de Leiria forma recursos técnicos das comunidades intermunicipais da região Centro

O Politécnico de Leiria e o Centro de Competências para a Informação Geoespacial (CGEO) assinaram hoje um protocolo com o objetivo de formar recursos técnicos das comunidades intermunicipais das regiões do Centro do país.

Através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, o Politécnico de Leiria “irá ministrar formação técnico-prática junto dos diversos municípios” das Regiões Intermunicipais (CIM) de Coimbra, Leiria, Médio Tejo, Beira Baixa, e das Beiras e Serra da Estrela, afirmou Carlos Rabadão.

O presidente do Politécnico de Leiria acrescentou que este acordo “permitirá, entre outras ações, a dinamização de atividades formativas e a promoção de atividades de investigação e desenvolvimento ao nível das matérias relacionadas com o cadastro e áreas afins, nomeadamente no âmbito do ordenamento do território, do ambiente, da floresta, dos recursos hídricos, e no âmbito do direito resgitral”.

O protocolo formalizado tem ainda como objetivo “desenvolver atividades de investigação que se enquadram no projeto CGEO – Centro de Competências para a Informação Geoespacial, coordenado pela CIM da Região de Coimbra, numa articulação com Estrutura de Missão Para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado (eBUPi)”.

A colaboração entre o Politécnico de Leiria e o CGEO já existe e está assente num contrato de prestação de serviços “muito bem-sucedido” e “que tem sido muito profícuo”, assumiu o presidente da CIM da Região de Coimbra, Emílio Torrão.

Esta parceria foi agora formalizada em protocolo, com o objetivo de “transferir conhecimento do ensino superior para a comunidade e vice-versa, e também para dar oportunidades ao ensino superior de investigação e de tratamento de dados”.

“De certa forma, estamos a trabalhar naquilo que eu chamei de petróleo branco do século XXI, que é a informação, a gestão dos dados que vamos preservar e que têm de ser tratados e aproveitados pelo conhecimento, neste caso pelo ensino superior”, acrescentou Emílio Torrão.

Segundo Carlos Rabadão, “esta nova cooperação entre o Politécnico e Leiria e as comunidades intermunicipais é um fator-chave para a modernização das regiões, para a valorização dos seus territórios e para o aumento da qualidade de vida das populações”.

Este responsável referiu que “projetos na área da inovação social, eficiência energética, administração e ordenamento do território são apenas alguns exemplos de áreas onde a colaboração pode efetivamente gerar impacto positivo”.

Para o presidente da CIM da Região de Leiria, melhorar a capacitação do conjunto de técnicos que as regiões têm ao dispor “é extremamente importante, pois os gestores têm de ter informação muito importante para poder definir estratégias para o desenvolvimento do território”.

“Um exemplo flagrante tem a ver com o ordenamento florestal. Num sistema de minifúndio que existe num território como Leiria e Coimbra, onde a floresta está desorganizada e não sabemos quem são os proprietários, é difícil fazer gestão e ter uma estratégia de combate a incêndios”, exemplificou Gonçalo Lopes.

Emílio Torrão adiantou que o CGEO foi “criado originalmente para dar formação aos agentes autárquicos e a todos aqueles agentes do Estado que lidam com a informação geoespacial”.

“Percebemos que havia todo um repositório de dados que deviam ser tratados e postos à disposição da comunidade científica e do público em geral. Estamos a trabalhar já na capacidade de armazenamento e de acessibilidade por parte de todos aqueles que queiram aceder a essa informação, porque ela tem valor. Para isso, precisamos da capacidade e do conhecimento do ensino superior”, disse o presidente da CIM da Região de Coimbra.

O CGEO nasceu no âmbito do Programa de Valorização do Interior e tem como objetivo principal apoiar a expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado (eBUPi).