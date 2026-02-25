diario as beiras
Coimbra

Politécnico de Coimbra capacita dirigentes associativos para reforçar integração de estudantes

25 de fevereiro de 2026 às 17 h45

DR

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) promoveu, este mês, a segunda edição do Fim de Semana Formativo “Formar para o Futuro” que serviu para capacitar cerca de 80 dirigentes associativos para reforçar a integração de estudantes.

Integrado no projeto IPC + Sucesso 2.0, o encontro teve como objetivo aprofundar conhecimentos sobre a instituição, os seus serviços e oportunidades disponíveis, de forma a “poderem melhor informar e apoiar a integração dos novos estudantes das respetivas escolas”.

A iniciativa pretendeu também reforçar competências de liderança, comunicação e participação cívica no contexto associativo.

Autoria de:

Agência Lusa

