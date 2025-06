Plano alerta para abandono na Rua da Sofia e gentrificação da Alta de Coimbra

O plano de gestão aponta para a Rua da Sofia como o principal desafio dos próximos dez anos, face ao património descurado e trânsito intenso, e alerta para o processo de gentrificação da Alta de Coimbra.

A primeira versão do plano de gestão da “Universidade de Coimbra, Alta e Sofia” foi apresentada hoje, na Sala do Senado, alertando para algumas ameaças àquele bem classificado como Património Mundial.

A coordenadora científica do plano, Luísa Trindade, afirmou que a Rua da Sofia é o principal desafio dos próximos dez anos, considerando que não se pode deixar passar mais uma década com aquela rua “como está”, defendendo um “compromisso da cidade e da Universidade”.

Na apresentação do plano, a professora da Faculdade de Letras caracterizou a Rua da Sofia como sendo uma via com “trânsito intenso e rápido”, passeios “parcialmente ocupados por parqueamento indevido”, hostil à mobilidade pedonal, comércio pouco qualificado e escasso, uma percentagem “significativa de imóveis devolutos”, habitação em mau estado de conservação e património “descurado”.

“Esta é uma rua canal, de circulação rápida e de eixo focal frontal. Ninguém olha para o património”, notou.

Aos jornalistas, no final da sessão, a coordenadora do plano disse que é necessário o envolvimento das comunidades da própria rua, mas notou que a ação principal não estará nas mãos da Universidade de Coimbra (UC), que apenas tem parte do Colégio da Graça.

“É absolutamente fundamental a articulação com a Câmara e com a CCDRC [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro] e é isso que queremos mudar na próxima década. Não significa que não tenha existido na década anterior, mas pode ser muitíssimo melhorado”, afirmou.

Segundo Luísa Trindade, o plano de gestão ficará agora à espera das contribuições de outros agentes, nomeadamente a Câmara de Coimbra, recordando a intenção do município em pedonalizar parcialmente a Rua da Sofia, que seria “uma medida fundamental para o usufruto do património”.

Para a responsável, seria também importante a compra de “pelo menos dois imóveis” (a grande maioria dos colégios são propriedade privada), apontando para o caso do Colégio de São Bernardo, que, caso fosse recuperado, poderia funcionar “como o coração da Rua da Sofia”.

Se a Rua da Sofia foi repartida no passado por um conjunto de proprietários, já a Alta de Coimbra teve um reforço da presença da Universidade, durante o Estado Novo, numa perspetiva de utilização monofuncional do espaço.

Para Luísa Trindade, regista-se uma quebra demográfica naquela zona da cidade e “um poderosíssimo processo de gentrificação” e alterações significativas do tecido comercial que deixa de dar resposta à vida quotidiana dos cidadãos para passar a ser “uma monocultura turística, com restauração e lojas de ‘souvenirs’”.

Um dos sinais dessa transformação da Alta passa pelo aumento exponencial de alojamentos locais em Coimbra, que passou de 18 em 2013 para 592 em 2023 – a grande maioria na Alta.

“As populações e as comunidades têm de voltar a ser o nosso foco. Isso não significa um desmérito no turismo, mas a tónica tem de estar voltada para estas populações”, defendeu Luísa Trindade, durante a apresentação.

Aos jornalistas, a coordenadora do plano disse esperar também propostas da Câmara de Coimbra no sentido de responder a esse processo de gentrificação.

Também o espaço público da Alta deve ser repensado, com uma menor presença de carros, disse, afirmando que, para isso, é importante “oferecer alternativas à população” que trabalha e reside naquela zona.