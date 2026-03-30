diario as beiras
Coimbra

PJ do Centro apreende 3,44 toneladas de haxixe ao largo das costas vicentiva e algarvia

30 de março de 2026 às 18 h07
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Investigação foi realizada pela PJ do Centro | Foto: DR

Uma operação das autoridades portuguesas contra o narcotráfico marítimo internacional permitiu apreender 3,44 toneladas de haxixe, na madrugada de hoje, ao largo das costas vicentina e algarvia, revelou a Polícia Judiciária (PJ).

A operação foi realizada no âmbito da cooperação internacional que as autoridades portuguesas mantêm com outros países para combater o transporte de estupefacientes e “desferiu um rude golpe numa rede de trafico marítimo”, com a apreensão de 86 fardos de haxixe, que totalizaram um peso de 3.440 quilos, segundo o comunicado divulgado.

A PJ destacou que foram também apreendidas três viaturas, duas delas de alta cilindrada, e “munições de calibre 7,62×39 milímetros, normalmente usadas pela espingarda automática de assalto AK 47 (vulgarmente designada ‘kalashnikov’)”.

Participaram na ação a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ e o MAOC-N (sigla em inglês para Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos), que inclui oito países da União Europeia (Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha, Países Baixos e Portugal) e o Reino Unido.

A operação contou ainda com a colaboração da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR, que prestou apoio operacional para a intervenção conduzida nas costas vicentina (oeste do Algarve e sudoeste alentejano) e algarvia (sul), acrescentou.

“A investigação teve origem num inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Coimbra, dirigido ao combate de organizações criminosas transnacionais que, com bases em todo o território nacional e em Espanha, introduzem elevadas quantidades de haxixe, por via marítima e terrestre, que depois são distribuídas em toda a Península Ibérica e restante Europa”, contextualizou a PJ.

A corporação policial assinalou ainda que a investigação não está concluída e continuará a ser desenvolvida pela Diretoria do Centro da PJ, em articulação com as autoridades nacionais e internacionais.

Autoria de:

Agência Lusa

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