PJ detém jovem na Figueira da Foz devido a pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, deteve, na Figueira da Foz, “em flagrante delito”, um homem de 26 anos, de nacionalidade estrangeira, “pelo crime de pornografia de menores”, revelou, em comunicado, a força policial.

Segundo foi possível apurar junto de fonte da Diretoria do Centro da PJ, o indivíduo, “sem antecedentes criminais em Portugal”, teria na sua posse “cerca de duas dezenas” de imagens de menores que foram descobertas após “buscas e pesquisas”.

As fotografias pornográficas de menores foram detetadas, adiantou a PJ, “no telemóvel” do detido, que utilizava, de acordo com a comunicação divulgada, as imagens para “sua gratificação sexual”.

O suspeito já estava, adiantou a fonte ligada à investigação, “a ser alvo de investigação”.

Medidas de coação

O suspeito foi ontem presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Coimbra, tendo conhecido as medidas de coação.

De acordo com a informação apurada junto da PJ, o suspeito ficou proibido de contactar com menores, proibido de aceder à internet estando, também, impedido de se ausentar do país.

O suspeito tem ainda de se apresentar duas vezes por semana às autoridades.

