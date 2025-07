PJ detém homem por tentativa de violação em Coimbra

Um homem, de 39 anos, foi detido, em Coimbra, pela presumível autoria de um crime de violação, na forma tentada, de que foi vítima uma mulher, de 43 anos, informou hoje a Polícia Judiciária em comunicado.

De acordo com a neta enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com o apoio da GNR, deteve, um homem, de 39 anos, pela presumível autoria de um crime de violação, na forma tentada, ocorrido na zona de Coimbra, na madrugada deste domingo, de que foi vítima uma mulher, de 43 anos”.

“Os factos aconteceram em plena rua, na sequência de ambos se terem conhecido numa festa popular. Quando fazia o percurso de regresso a casa, a mulher foi surpreendida pelo suspeito que através de força física a manietou e tentou violar”, indica a mesma nota.

A violação só não foi consumada, devido à forte resistência da vítima e por ação de terceiros, que ao ouvirem os gritos e pedido de ajuda da mulher foram em seu socorro, levando a que o arguido se pusesse em fuga.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.