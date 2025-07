PJ detém homem na Figueira da Foz por pornografia de menores

Um homem, de 44 anos, foi detido, na Figueira da Foz, na posse de mais de 100 mil ficheiros com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores, informou ontem a Polícia Judiciária no seu site.

No comunicado, a força policial, “através da Diretoria do Centro, identificou e deteve, em flagrante delito, na Figueira da Foz, um homem, de 44 anos, que se encontrava na posse de mais de 100 mil ficheiros com conteúdos de abuso e exploração sexual de menores”.

“Os factos em investigação tiveram origem na sinalização realizada por entidades internacionais, relativa à partilha de conteúdos envolvendo pornografia de menores em plataformas da Internet, efetuada a partir de acessos registados no nosso país”, indica o mesmo documento.

“No âmbito de diligências de recolha de provas, designadamente a realização de uma busca domiciliária, a PJ confirmou a existência dos referidos ficheiros nos equipamentos informáticos do suspeito. A investigação prossegue para o apuramento integral dos factos”, acrescenta a mesma fonte.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. maioritariamente com menos de 10 anos.