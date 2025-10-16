diario as beiras
GuardaRegião Centro

PJ da Guarda deteve mediador de seguros suspeito de burlar clientes em 800 mil euros

16 de outubro às 16 h19
0 comentário(s)
DR

Um mediador de seguros foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por suspeita da autoria de dezenas de crimes de burla qualificada, cujos prejuízos causados e já apurados ascendem a cerca de 800 mil euros.

“Desde 2012, o suspeito tem vindo a valer-se da sua atividade profissional, enquanto mediador de seguros, para levar os seus clientes a ‘investir’ em aplicações financeiras das instituições às quais estava ligado. Porém, os investimentos não chegavam a concretizar-se”, referiu a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

A PJ adiantou que o suspeito, de 52 anos, veio “a apoderar-se dos respetivos montantes, dissipando-os posteriormente através de contas bancárias de familiares”.

A investigação teve origem numa queixa cujo dano atingiu os 300 mil euros, tendo já sido identificadas cerca de duas dezenas de vítimas pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

O homem, detido fora de flagrante delito, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A PJ acrescentou que a investigação continua até “ao cabal esclarecimento dos factos e identificação de todas as vítimas”, num inquérito que é titulado pelo Ministério Público da Guarda.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de outubro

Incêndios: Prisão preventiva para mulher suspeita de atear floresta em Penacova
16 de outubro

Governo saúda promulgação de diploma de estrangeiros como “dia muito importante para o país”
16 de outubro

Criada Loja de Cidadão virtual que arranca em breve com mais de 100 serviços
16 de outubro

PJ da Guarda deteve mediador de seguros suspeito de burlar clientes em 800 mil euros

Guarda

GuardaRegião Centro
16 de outubro às 16h19

PJ da Guarda deteve mediador de seguros suspeito de burlar clientes em 800 mil euros

0 comentário(s)
CoimbraGuardaRegião Centro
22 de agosto às 17h31

Incêndios: Cerca de 5.000 hectares de baldios arderam nos distritos da Guarda e de Coimbra

0 comentário(s)
CoimbraGuardaRegião Centro
20 de agosto às 12h31

Incêndios: Estradas cortadas nos distritos da Guarda e de Coimbra

0 comentário(s)

Região Centro

GuardaRegião Centro
16 de outubro às 16h19

PJ da Guarda deteve mediador de seguros suspeito de burlar clientes em 800 mil euros

0 comentário(s)
Região Centro
15 de outubro às 14h54

Incêndios: PJ deteve idoso suspeito de fogo florestal em Alvaiázere

0 comentário(s)
CoimbraLeiriaRegião Centro
15 de outubro às 12h13

Relação de Coimbra mantém pena suspensa para motorista da Bolt por coação sexual a passageira menor em Leiria

0 comentário(s)