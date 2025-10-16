Um mediador de seguros foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por suspeita da autoria de dezenas de crimes de burla qualificada, cujos prejuízos causados e já apurados ascendem a cerca de 800 mil euros.

“Desde 2012, o suspeito tem vindo a valer-se da sua atividade profissional, enquanto mediador de seguros, para levar os seus clientes a ‘investir’ em aplicações financeiras das instituições às quais estava ligado. Porém, os investimentos não chegavam a concretizar-se”, referiu a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

A PJ adiantou que o suspeito, de 52 anos, veio “a apoderar-se dos respetivos montantes, dissipando-os posteriormente através de contas bancárias de familiares”.

A investigação teve origem numa queixa cujo dano atingiu os 300 mil euros, tendo já sido identificadas cerca de duas dezenas de vítimas pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

O homem, detido fora de flagrante delito, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A PJ acrescentou que a investigação continua até “ao cabal esclarecimento dos factos e identificação de todas as vítimas”, num inquérito que é titulado pelo Ministério Público da Guarda.