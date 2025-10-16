PJ da Guarda deteve mediador de seguros suspeito de burlar clientes em 800 mil euros
Um mediador de seguros foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por suspeita da autoria de dezenas de crimes de burla qualificada, cujos prejuízos causados e já apurados ascendem a cerca de 800 mil euros.
“Desde 2012, o suspeito tem vindo a valer-se da sua atividade profissional, enquanto mediador de seguros, para levar os seus clientes a ‘investir’ em aplicações financeiras das instituições às quais estava ligado. Porém, os investimentos não chegavam a concretizar-se”, referiu a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.
A PJ adiantou que o suspeito, de 52 anos, veio “a apoderar-se dos respetivos montantes, dissipando-os posteriormente através de contas bancárias de familiares”.
A investigação teve origem numa queixa cujo dano atingiu os 300 mil euros, tendo já sido identificadas cerca de duas dezenas de vítimas pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda.
O homem, detido fora de flagrante delito, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
A PJ acrescentou que a investigação continua até “ao cabal esclarecimento dos factos e identificação de todas as vítimas”, num inquérito que é titulado pelo Ministério Público da Guarda.