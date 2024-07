Pista: Atleta júnior de equipa de Penacova em destaque na Alemanha

Portugal fechou a participação no Campeonato da Europa de Pista, em Cottbus, Alemanha, com Emília Baía, da equipa Korpo Activo (Penacova), a ser a melhor portuguesa, no 12.º lugar, na corrida por pontos para juniores.

Júnior de primeiro ano e em estreia na Seleção Nacional, Emília Baía foi ganhando confiança e consistência ao longo da semana e ontem conseguiu a 12.ª posição na corrida por pontos, entre 17 participantes.

A corredora penacovense não conseguiu pontuar em nenhum dos 12 sprints, mas esteve entre as ciclistas que não foram dobradas pelo pelotão. Terminou, portanto, com zero pontos. A vencedora foi a irlandesa Emillie Benezet Minns, com 89 pontos, mais 25 do que a neerlandesa Jenna van Tongeren e mais 45 do que a italiana Chantal Pegolo, que também subiu ao pódio.

No setor masculino, Francisco Alves também disputou a corrida por pontos. Foi o 16.º classificado, com um ponto. Esta prova foi bem mais equilibrada do que a feminina, o que se traduziu no facto de os 22 primeiros classificados terem terminado sem ganhar ou perder qualquer volta.

Bruna Gonçalves na Taça de Espanha

Por seu turno, em Espanha, outra atleta do distrito de Coimbra (Bruna Gonçalves, do Cantanhede Cycling) integrou a seleção nacional de juniores que correu, sábado, na Taça de Espanha, tendo sido a segunda melhor portuguesa em prova.

Nesta prova, competiram ciclistas das categorias de sub-23, juniores e cadetes. Dentre as portuguesas, destaque para Mariana Líbano, que terminou na 6.ª posição na corrida de sub-23 e elite, fazendo as mesmas 2h19m15s da vencedora, tendo ficado muito perto de um resultado ainda melhor.

“A Mariana fez uma corrida espetacular, sempre na frente e a responder a todos os ataques. Estava bem posicionada para vencer o sprint, mas fecharam-lhe o caminho e impediram-na de chegar à vitória”, explica o treinador, José Luís Algarra.

