diario as beiras
Coimbra

Piso na avenida Elísio de Moura vai ser corrigido

23 de fevereiro de 2026 às 10 h12
DR

Foi consignada, na sexta-feira, pela Câmara Municipal de Coimbra, a empreitada de correção das deformações no pavimento da Avenida Elísio de Moura, uma intervenção destinada a eliminar as lombas provocadas pelo crescimento das raízes das árvores existentes nos separadores.

A empreitada visa ainda melhorar as condições de segurança e conforto da circulação, informou hoje o município em comunicado.

Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a autarquia refere que “a empreitada “Avenida Elísio de Moura – Patologias nos Pavimentos” foi adjudicada à empresa Ferreira de Sousa, Construções Civis e Obras Públicas, Lda., pelo valor de 88.606,14 euros (com IVA) e tem um prazo de execução de 90 dias”.

Segundo informação técnica dos serviços municipais, “a intervenção tem como objetivo corrigir deformações e irregularidades no pavimento betuminoso resultantes do crescimento das raízes dos pinheiros mansos localizados nos separadores centrais da avenida, situação que tem vindo a afetar as condições de circulação rodoviária e o conforto dos utilizadores”, acrescenta o documento.

