O Produto Interno Bruto (PIB) da região Centro cresceu, em 2024, 6,7%. De acordo com os dados provisórios Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no ano transato, o PIB dos 77 concelhos agregados nas seis Comunidades Intermunicipais (CIM) do centro do país “ascendia a 39,7 mil milhões de euros, representando 13,7% do total [PIB] do país”. Os valores, assinala a entidade, colocam o Centro “no terceiro lugar a nível nacional, depois da Grande Lisboa e do Norte”.

Apesar do crescimento de 6,7%, a região Centro está abaixo da média nacional, que ficou cifrada nos 7,1%. “Todas as regiões portuguesas registaram um aumento da atividade económica, mais acentuada no Algarve, na Península de Setúbal e na Região Autónoma da Madeira”, assinala a CCDRC.

“Ainda assim, o PIB regional registou uma variação real de 2,1% face a 2023, igual à média nacional”, assume o instituto público presidido por Isabel Damasceno.

