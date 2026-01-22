Pessoas com estilo de vida mais saudável, que praticam exercício físico e que procuram uma dieta equilibrada são as que mais recorrem a suplementos alimentares, conclui tese de doutoramento realizada na Universidade de Coimbra.

A tese, da autoria de Maria João Campos, realizada na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC) e defendida em dezembro, procurou perceber os hábitos de consumo de suplementos alimentares pela população portuguesa e quem os procura, tendo realizado um inquérito em que participaram 1.122 pessoas.

Face ao elevado número de respostas por profissionais de saúde, os inquiridos foram divididos em dois grupos: entre profissionais e não profissionais daquela área.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (17/01/26) do DIÁRIO AS BEIRAS