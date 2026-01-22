diario as beiras
Coimbra

Pessoas com estilo de vida saudável são as que mais usam suplementos alimentares

16 de janeiro de 2026 às 11 h36
1 comentário(s)
DR

Pessoas com estilo de vida mais saudável, que praticam exercício físico e que procuram uma dieta equilibrada são as que mais recorrem a suplementos alimentares, conclui tese de doutoramento realizada na Universidade de Coimbra.

A tese, da autoria de Maria João Campos, realizada na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC) e defendida em dezembro, procurou perceber os hábitos de consumo de suplementos alimentares pela população portuguesa e quem os procura, tendo realizado um inquérito em que participaram 1.122 pessoas.

Face ao elevado número de respostas por profissionais de saúde, os inquiridos foram divididos em dois grupos: entre profissionais e não profissionais daquela área.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (17/01/26) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

1 Comentário

  1. Maria Manuela Silva douradinha diz:
    22 de Janeiro, 2026 às 22:25

    Concordo Plenamente

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de janeiro

Mau tempo: Metro Mondego retoma gradualmente operação em Coimbra
28 de janeiro

Concelho de Coimbra teve cerca de 150 ocorrências devido à depressão Kristin
28 de janeiro

Condeixa-a-Nova ativa Plano Municipal de Emergência
28 de janeiro

Lousã aciona Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

Coimbra

Coimbra
28 de janeiro às 09h31

Mau tempo: Metro Mondego retoma gradualmente operação em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
28 de janeiro às 09h22

Concelho de Coimbra teve cerca de 150 ocorrências devido à depressão Kristin

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
28 de janeiro às 08h49

Metro Mondego está suspenso devido à depressão Kristin

0 comentário(s)