Agora, que acabam de passar 1000 dias sobre o início do conflito, perguntei ao Chat GTP o que teríamos “visto” nas notícias se não tivesse havido guerra na Ucrânia. Que coisas boas anda o mundo a fazer? Que coisas novas e bonitas são todos os dias tapadas pela violência da(s) guerra(s)? Que passo damos para nos conhecermos melhor e ao mundo que habitamos?

“Respondeu-me” o seguinte:

Exploração Espacial e Astronomia, Exploração de Marte, Missões Lunares, Avanços na energia de fusão, Inovação na captura de carbono, Descobertas da Biodiversidade, Exploração em alto mar, Tecnologia de vacina de mRNA, Órgãos Artificiais, Estudos de Microbioma, Modelos de linguagem AI, Marcos da computação quântica, Interfaces Cérebro-Computador, Arqueologia e Antropologia, Evolução Humana, Arqueologia Subaquática, Descobertas Culturais e Artísticas, Ciência e Tecnologia do dia-a-dia, Tecnologia de Baterias, Materiais Sustentáveis, Descobertas da Física.

Perguntei quanto dinheiro já tínhamos todos gasto na guerra da Ucrânia – “respondeu-me” mais de 150 mil milhões de euros.

Também me “disse” que durante um ano cerca de 43 milhões de pessoas em risco extremo de fome poderiam ser alimentadas por aproximadamente 6 mil milhões de euros!!

Só a Ucrânia, “continuou”, deixou de produzir 13,5 milhões de toneladas de trigo por causa da guerra!

Se não fosse a guerra “continuou ainda” a Ucrânia teria promovido a sua belíssima geografia e a sua antiquíssima história, poderia ter captado a atenção internacional para as suas start-ups tecnológicas, poderia ter progredido em áreas onde o país era renomado como a medicina ou a engenharia aeroespacial.

Poderíamos todos, “lembrou” o Chat GTP, sobretudo os que mais precisam, deixar de sofrer a contínua subida de preços dos bens essenciais não fosse a Ucrânia um dos maiores produtores de cereais e grãos no mundo.

Por fim, enchi-me de coragem e perguntei também quantas crianças deixaram de nascer na Ucrânia por causa destes 1000 dias em guerra.

“Respondeu-me” : 410 000!!!