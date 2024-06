Penela: Luto municipal pela morte do ex-autarca Manuel Ramos

A Câmara de Penela decretou um dia de luto municipal, a cumprir no sábado, pela morte do antigo presidente da Assembleia Municipal (AM) Manuel Ramos, aos 91 anos.

“A bandeira do município está colocada a meia haste, hoje e amanhã [sábado], em homenagem a Manuel Ramos, que presidiu à AM de Penela de 1985 a 1989, tendo desempenhado ainda as funções de deputado municipal nos mandatos de 1979 a 1983 e de 1989 a 1993”, além de diversos cargos associativos, informou em comunicado a autarquia liderada por Eduardo Nogueira dos Santos.

Na nota, o presidente da Câmara “lamenta profundamente” a morte do ex-autarca, indicando que as cerimónias fúnebres serão realizadas na Igreja Matriz de Santa Eufémia, às 16:00, após corpo estar em câmara ardente na capela de São Lourenço, a partir das 11:00.