Penela contrata plano de saúde e residentes no concelho já podem registar-se

A Câmara de Penela contratou um Plano de Saúde para a população, que já está à disposição dos munícipes e que vai fornecer descontos no acesso a serviços complementares ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Este Plano [de Saúde] fazia parte de um compromisso eleitoral de 2021 e estamos agora a cumpri-lo”, afirmou hoje o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, na apresentação da iniciativa.

A medida, que permite aceder a um conjunto de valências médicas e de bem-estar, como clínica geral, especialidades, medicina dentária, enfermagem ao domicílio, aconselhamento médico telefónico gratuito, hospitais privados, laboratórios, farmácias ou óticas, está já disponível para os cerca de 5.400 habitantes deste concelho do distrito de Coimbra.

A aposta do executivo municipal “não significa o descrédito ou o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde”, salientou o edil, mencionando as obras de requalificação do Centro de Saúde de Penela.

Após “dois anos de negociação intensa com o Governo”, o apoio financeiro para a empreitada, que deve começar em breve, passou de 123 mil euros para mais de 1,9 milhões de euros.

“Com estas obras, também estamos a assegurar o futuro do município de Penela e o futuro dos nossos cuidados de saúde”, frisou.

A adesão ao Plano de Saúde Municipal “Penela + Saudável” é gratuita e pode ser feita pela página oficial da autarquia, utilizando informações como e-mail, telefone e número de contribuinte, este último para permitir validar, com a base de dados de munícipes, que o utente vive no concelho.

Para os utilizadores com menos literacia digital, o presidente da autarquia informou que será pedida a capacitação de colaboradores de equipas sociais municipais para o esclarecimento de dúvidas.

“Pare além disso, os colaboradores do Balcão Único vão prestar esse apoio e contamos com a colaboração das Juntas de Freguesia”, acrescentou.

O assinante irá receber via e-mail o cartão digital, que pode ser utilizado já no próprio dia e, posteriormente, o cartão físico, esclareceu o representante da RNA Seguros, empresa contratada pela autarquia para o Plano de Saúde.

Para consultas de clínica geral, os munícipes vão despender 25 euros, enquanto para consulta médica ao domicílio, atividade disponível 24 horas por dia, o valor é de 15 euros.

No acesso à rede de óticas convencionadas, é aplicado um desconto de até 35%, já em consultas de especialidades os utentes vão suportar um custo de 35 euros, e para o ‘check-up’ anual são 75 euros.

Ainda de acordo com João Pascoal, o Plano de Saúde Municipal pode ser usado juntamente com um seguro de saúde.

“Quem tem seguro de saúde tem normalmente a componente do reembolso. Portanto, em vez de utilizar o seguro de saúde numa consulta de 100 euros, por exemplo, e pedir o reembolso à companhia, pode utilizar o Penela + Saudável primeiro, pagar apenas o valor de 35 euros [por exemplo] e pedir depois o reembolso desses 35 euros à companhia”, esclareceu.

A Câmara de Penela investiu cerca de 52 mil euros nesta medida, num contrato que abrange todos os munícipes e que tem a duração de 12 meses.