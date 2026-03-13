A Câmara de Penela anunciou hoje a assinatura de um contrato de financiamento no valor de 400 mil euros que permitirá a requalificação do espaço natural da Louçainha, no âmbito do programa “Crescer com o Turismo”.

O contrato foi assinado pelo presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira dos Santos, numa sessão no âmbito do programa “Crescer com o Turismo”, que decorreu na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e foi presidida pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, contando ainda com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.

“A requalificação do espaço natural da Louçainha tem como objetivo central a valorização e modernização da Praia Fluvial da Louçainha, consolidando-a como um ativo estruturante do turismo de natureza na Região Centro”, disse a autarquia num comunicado enviado à Lusa.

A intervenção prevê a ampliação e modernização dos equipamentos de apoio existentes, como os balneários, pavimentos, esplanada e acessos, assim como a criação de novas áreas de lazer e estadia.

Segundo a Câmara Municipal de Penela, o projeto “respeita e valoriza o património natural e paisagístico da Serra da Lousã, reforça a acessibilidade universal, consolidando a chancela “Praia Acessível”, e contribui para a diversificação e para reduzir a sazonalidade da oferta turística”.

A iniciativa insere-se em redes de oferta integrada, como as Aldeias do Xisto e as Praias Fluviais do Centro de Portugal, para potenciar sinergias com outros recursos e equipamentos e gerar externalidades positivas na restauração, comércio local, produtos endógenos e economia de proximidade.

“Ao promover a valorização turística, a dinamização cultural e a inclusão social, a requalificação da Praia Fluvial da Louçainha afirma-se como um catalisador de desenvolvimento económico e social, reforçando a competitividade do concelho de Penela [no distrito de Coimbra], e do Centro de Portugal enquanto destino turístico sustentável, atrativo e diferenciador”, salientou o Município.

Os projetos a apoiar no âmbito do programa “Crescer com o Turismo” visam contribuir para a valorização do património cultural e natural, a qualificação da oferta turística, a regeneração de espaços patrimoniais e a criação de novas experiências turísticas sustentáveis, para reforçar a atratividade dos territórios, o desenvolvimento das economias locais e a coesão territorial.