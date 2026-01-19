Foi colocada, este sábado, na aldeia de Ferraria de São João, a primeira pedra do abrigo contra incêndios denominado “Abrigo Comunitário Jorge Mendes”. O conhecido empresário de futebol é o mecenas do projeto e suporta o custo integral da construção, de 300 mil euros (+IVA).

Esta é uma ideia que partiu do empresário após os incêndios de 2017 em Pedrógão Grande (ver caixa). O abrigo vai ser construído de raíz, no centro da aldeia, e terá capacidade para albergar 50 pessoas, sendo que em situação de calamidade pode chegar às 80. O objetivo é que seja um local seguro em situação de catástrofe para as menos de 40 pessoas que vivem em Ferraria de São João e, ao mesmo tempo, seja um local recreativo e um ponto de encontro da comunidade.

Primeiro em Portugal

“O princípio destes abrigos, os primeiros a serem construídos em Portugal, é, resumidamente, a prevenção ao invés da remediação”, disse o empresário Jorge Mendes, que foi aplaudido de pé antes da intervenção. “Abracei este projeto com comprometimento, mas principalmente, com sentido de responsabilidade cívica e social. Agi em prol da comunidade de forma que situações como as de 2017 não voltem a acontecer no nosso país”, afirmou.

