Penacova: Festival Literário arranca com casa cheia e entusiasmo

O 1º Festival Literário de Penacova começou ontem, com uma forte adesão do público e uma energia contagiante que confirmou a importância deste evento no panorama cultural do concelho.

Durante o primeiro dia, a Feira do Livro, as palestras de Carlos Fiolhais e João Gobern, a conversa entre Fiolhais e Gobern moderada por Fernando Alvim, e a apresentação do livro de Pedro Chagas Freitas foram alguns dos momentos mais marcantes.

O público encheu os espaços da Biblioteca Municipal e do Auditório Municipal de Penacova, num ambiente vibrante e de partilha de conhecimento.

Este festival marca, de acordo com o Município de Penacova, um momento histórico para o concelho.

“Trouxemos nomes incontornáveis da literatura e do pensamento para discutir temas fundamentais e promover o gosto pela leitura. A forte adesão do público prova que há espaço para iniciativas como esta e que a cultura pode e deve chegar a todos”, afirmou Álvaro Coimbra, presidente da Câmara de Penacova.

