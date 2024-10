Pedro Valério candidato à presidência da Direção Geral da Associação Académica de Coimbra

Pedro Valério, natural de Coimbra e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é o segundo candidato a apresenta, publicamente, a sua candidatura à Direção Geral da Associação Académica de Coimbra.

sob o mote “É Preciso Acreditar”, em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, é descrito que “com os olhos postos na mudança, a equipa candidata quer devolver o espírito reivindicativo à associação de estudantes mais antiga do país, o foco está naqueles que têm ficado esquecidos: os estudantes”.

O projeto quer responder às questões urgentes de procura de qualidade e gratuitidade do Ensino Superior, da adaptação dos métodos de ensino- aprendizagem às novas tecnologias, da carência do alojamento estudantil, do suporte de saúde e dignidade dos estudantes, do desenvolvimento desportivo como integração social, do impulsar cultural enquanto comunhão comunitária e da reivindicação política adversa a ideias extremistas e populistas.

Pedro Valério é o segundo candidato, depois de Carlos Magalhães ter já também anunciado a sua candidatura