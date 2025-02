Paula Ferreira da Silva é a nova líder do CDS-PP no distrito de Coimbra

A médica Paula Helena Ferreira da Silva é a nova presidente da Comissão Política Distrital do CDS-PP de Coimbra, anunciou hoje o partido.

Residente em Coimbra e “próxima do presidente” do CDS-PP, Nuno Melo, Paula Ferreira da Silva “foi nos últimos dois anos delegada distrital de Coimbra com a responsabilidade de reorganizar as estruturas locais e unir os militantes” em torno do lema “Unir, trabalhar, mudar”.

Num comunicado enviado à agência Lusa, os centristas salientaram que a ortopedista, diretora do serviço de urgência do Hospital de Leiria, “escolhe a educação como uma das áreas prioritárias” do partido no distrito de Coimbra, sendo “um dos pilares de construção e desenvolvimento do país”.

No sábado, Paula Ferreira da Silva foi eleita em lista única para a liderança distrital do CDS-PP, para um mandato de dois anos.

“Paula Helena defende ainda para o setor da saúde a prevenção nos cuidados de saúde primários, a recuperação das carreiras médicas, apostando na literacia em saúde e contemplando o contributo das instituições sociais e privadas existentes, sempre e quando o Estado não conseguir dar resposta em tempo útil”, de acordo com a mesma nota.

Outra das preocupações, “enunciadas no seu manifesto, é a resolução definitiva da Maternidade de Coimbra”, cujo novo edifício está previsto há vários anos.

Igualmente, a líder distrital “pede uma maior atenção ao setor da habitação, um fator de exclusão dos jovens no acesso ao ensino superior”.

“Requalificar alguns edifícios da propriedade do Estado, devolutos ou abandonados e que possam ser transformados em residências universitários, é uma solução proposta pelos democratas-cristãos”, propôs a dirigente, que pretende ainda “combater a especulação imobiliária e trabalhar para reduzir o IMT na compra da primeira habitação, de forma a diminuir o esforço dos jovens na aquisição de habitação própria”.

Para as lideranças de sete concelhias do distrito, também em listas únicas, foram eleitos Hugo Schõnenberger de Oliveira (Coimbra), Paulo Barbosa (Cantanhede), Jorge Gonçalves (Montemor-o-Velho), Paulo Duarte de Oliveira (Penacova), Miguel Cotrim (Figueira da Foz), António Marques dos Santos (Miranda do Corvo) e Manuel de Sousa Domingues (Soure).

Estes atos eleitorais, segundo o CDS-PP, “dão o pontapé de saída para as autárquicas” deste ano no distrito de Coimbra.