Parque de insufláveis aquáticos na Figueira da Foz

O Parque de Insufláveis Aquáticos da Praia da Claridade, na Figueira da Foz, abre na quarta-feira e está disponível gratuitamente até dia 08 de setembro, das 10:00 às 19:00.

O Parque é composto por uma piscina insuflável com dois insufláveis “Piratas”, um insuflável “Bouncy Houses – Onda” e um Waterfall – duplo Caribbean Dubbel”. Os utilizadores, no máximo quarenta em simultâneo, podem permanecer no Parque por períodos de 30 minutos.

A iniciativa é promovida pelo município, que “pretende proporcionar momentos de convívio e diversão entre diferentes gerações”.