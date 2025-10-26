diario as beiras
Nacional

Parlamento debate Orçamento do Estado amanhã e terça-feira com aprovação garantida

26 de outubro às 12 h52
0 comentário(s)
Aprovação do documento na generalidade já está garantida perante a abstenção anunciada do PS

O parlamento vai debater em plenário, entre amanhã e terça-feira, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 durante mais de dez horas, culminando com a aprovação do documento na generalidade, já garantida pela abstenção do PS.

O debate arranca às 15H00 com uma intervenção do primeiro-ministro. A primeira ronda de pedidos de esclarecimento, com resposta individual, inicia-se pelo maior partido da oposição (o Chega), a que se seguem as restantes forças políticas. Na terça-feira, com plenários marcados para as 10H00 e 15H00, está disponível nova grelha de mais de quatro horas.

O voto favorável das bancadas que suportam o Governo, PSD e CDS-PP, e a anunciada abstenção do PS garantem a aprovação do documento nesta fase, faltando ainda saber como votará  o Chega.

A proposta de OE2026 do Governo deixou de fora matérias mais polémicas, como a lei laboral ou a Segurança Social, discutidas à parte no parlamento, uma exigência do PS para viabilizar o Orçamento nesta fase.

Autoria de:

Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de outubro

Faleceu em Oliveira do Hospital o juiz José Maria Santos Ferreira Diniz
26 de outubro

Parlamento debate Orçamento do Estado amanhã e terça-feira com aprovação garantida
26 de outubro

Mais de 40 coordenações locais do INEM preocupadas com substituição do atual modelo de socorro
25 de outubro

Queda de fachada de edifício na Baixa de Coimbra deixa rua interdita a peões

Nacional

Nacional
26 de outubro às 12h52

Parlamento debate Orçamento do Estado amanhã e terça-feira com aprovação garantida

0 comentário(s)
NacionalSem categoria
26 de outubro às 11h47

Mais de 40 coordenações locais do INEM preocupadas com substituição do atual modelo de socorro

0 comentário(s)
Nacional
24 de outubro às 17h00

Governo aprova criação de urgências regionais

0 comentário(s)