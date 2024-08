Paris2024: Judoca Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio ganhou, hoje a medalha de bronze em -78 kg ao derrotar a japonesa Rika Takayama.

A judoca lusa, atleta do clube Sociedade Filarmonica Gualdim Paisd, de Tomar, derrotou a nipónica, em -78 kg, com um duplo waza-ari, alcançando a 29.ª medalha olímpica do desporto português.

Esta é a primeira medalha conquistada por Portugal nos Jogos Olímpicos 2024, que decorrem em Paris.