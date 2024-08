Paris2024: Cavaleiro Duarte Seabra falha final dos saltos de obstáculos

O cavaleiro Duarte Seabra, montado em Dourados 2, falhou hoje a final dos saltos de obstáculos dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao terminar a qualificação abaixo dos 30 primeiros.

Numa altura em que a prova ainda decorre e faltam 16 concorrentes efetuar o seu concurso, Seabra, de 39 anos e estreante em Jogos Olímpicos, já está fora dos 30 primeiros e empatados que se apuram para a final, tendo completado a prova com oito pontos, resultantes de duas penalizações, e com o tempo final de 76,27 segundos.

A final do salto de obstáculos, cuja prova decorre no palácio de Versalhes, está agendada para as 11:00 locais (10:00 em Lisboa) de terça-feira.