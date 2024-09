Paralímpicos: Ciclista Luís Costa conquista bronze no contrarrelógio da classe H5

O português Luís Costa conquistou hoje a medalha de bronze na prova de contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5 dos Jogos Paralímpicos Paris2024.

Luís Costa, que conseguiu a quarta medalha para Portugal em Paris, percorreu os 28,3 quilómetros da prova, disputada em Clichy-Sous-Bois, em 44.26,32 minutos, ficando a 3.34,73 do vencedor, o neerlandês Mitch Valize (41.01,59).

A medalha de prata da prova, na qual os ciclistas competem numa ‘handbike’, foi conquistada pelo francês Loic Vergnaud (43.20,40).

O bronze de Luis Costa junta-se ao do nadador Diogo Cancela nos 200 metros estilos SM8, e aos ouros de Miguel Monteiro, no lançamento do peso, e de Cristina Gonçalves no torneio individual de boccia BC2.