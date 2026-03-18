diario as beiras
Coimbra

Ouro para Escola D. Maria nas Olimpíadas da Química

18 de março de 2026 às 09 h24
0 comentário(s)
Fotografia: DR

A equipa “Iões rebeldes”, composta por Valeryi Donici, Martim Lavouras Francisco e José Maria Portugal, da Escola Secundária D. Maria, venceu a medalha de ouro das Olimpíadas de Química Mais, que decorreram a 5 de março, no Departamento de Química da Universidade de Coimbra.

Nesta semifinal de Coimbra do evento, participaram 93 alunos e 33 professores, provenientes de 31 escolas secundárias e institutos de sete distritos: Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria, Santarém e Portalegre.

A medalha de prata foi para a equipa “Novas Ideais”, formada pelas alunas Lisa Sarabando Dias, Inês Correia e Francisca Montoya, da Escola Secundária Mário Sacramento, de Aveiro Já a medalha de bronze foi para “Ácidos, mas Básicos”, constituída por Filipe Sun, Kira Achkasova e Tiago Pelicano, da Escola Secundária Acácio Calazans Duarte, da Marinha Grande.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Paulo Marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


