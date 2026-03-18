Ouro para Escola D. Maria nas Olimpíadas da Química
A equipa “Iões rebeldes”, composta por Valeryi Donici, Martim Lavouras Francisco e José Maria Portugal, da Escola Secundária D. Maria, venceu a medalha de ouro das Olimpíadas de Química Mais, que decorreram a 5 de março, no Departamento de Química da Universidade de Coimbra.
Nesta semifinal de Coimbra do evento, participaram 93 alunos e 33 professores, provenientes de 31 escolas secundárias e institutos de sete distritos: Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria, Santarém e Portalegre.
A medalha de prata foi para a equipa “Novas Ideais”, formada pelas alunas Lisa Sarabando Dias, Inês Correia e Francisca Montoya, da Escola Secundária Mário Sacramento, de Aveiro Já a medalha de bronze foi para “Ácidos, mas Básicos”, constituída por Filipe Sun, Kira Achkasova e Tiago Pelicano, da Escola Secundária Acácio Calazans Duarte, da Marinha Grande.
