Os NAPA atuam dia 24 de maio na Queima das Fitas de Coimbra

Os NAPA, vencedores do Festival da Canção 2025, são a mais recente confirmação para a Queima das Fitas de Coimbra. A banda madeirense, atualmente a viver no continente, sobe ao palco na noite de 24 de maio.

Segundo nota da comissão organizadora da festa académica, “é com enorme entusiasmo que anunciamos os NAPA na Queima das Fitas 2025. Depois da sua emocionante vitória no Festival da Canção, será um privilégio recebê-los em Coimbra, a cidade da saudade, para um concerto que certamente ficará na memória de todos”, afirma a Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra.

De acordo com o mesmo documento, “os NAPA são uma das grandes revelações da música portuguesa, destacando-se pela fusão entre eletrónica, indie e pop alternativo. Com vários álbuns lançados e uma forte presença na rede social, TikTok, a banda tem conquistado um público cada vez maior. A canção vencedora do Festival da Canção, “Deslocado”, fala sobre deixar as raízes para perseguir um sonho – uma mensagem que ressoa profundamente com os milhares de estudantes que, todos os anos, fazem de Coimbra a sua casa temporária.

O dia 24 de maio fica assim fechado com artistas portugueses, depois das confirmações de Richie Campbell e Miguel Luz